Кристи (Михалкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристи (Михалкова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1876

Сын: Кристи Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич

Рождение
1883

Отец: Михалков Александр Владимирович

Мать: Михалкова Алиса Логгиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Глебов Петр Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Глебов Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристи Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристи Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кристи Владимир Григорьевич

Смерть
1966
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