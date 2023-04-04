Кристи (Михалкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1876
Сын: Кристи Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1915
Сын: Глебов Петр Петрович
Отец ребёнка: Глебов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глебов Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кристи Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966