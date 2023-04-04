Михалков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Михалков Александр Владимирович

Мать: Михалкова Алиса Логгиновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Михалков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михалков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалкова Ольга Михайловна

Смерть
1932
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