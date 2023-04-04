Михалков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1913
Сын: Михалков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михалков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Михалкова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932