Михалков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалков Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Михалков Владимир Александрович

Мать: Михалкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бракосочетание
1997

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Смерть
2009
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