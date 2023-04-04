Михалков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Бракосочетание
1997
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Смерть
2009