Михалкова (Глебова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Михалков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михалков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943