Михалкова (Глебова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкова (Глебова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Михалков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михалков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Михалков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалков Владимир Александрович

Смерть
1943
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