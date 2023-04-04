(Кончаловская) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кончаловский Петр Петрович
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Семенова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалков Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988