(Кончаловская) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кончаловская) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кончаловский Петр Петрович

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Семенова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалков Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалков Сергей Владимирович

Смерть
1988
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