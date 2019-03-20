Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

20.03.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Богданов Алексей Алексеевич

Мать: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов (ляндрес) Юлиан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов (ляндрес) Юлиан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов (ляндрес) Юлиан

Смерть
20.03.2019
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