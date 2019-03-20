Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти20.03.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Богданов Алексей Алексеевич
Мать: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов (ляндрес) Юлиан
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов (ляндрес) Юлиан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2019