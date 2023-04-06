Семенов (Ляндрес) Юлиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (Ляндрес) Юлиан

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.10.1931

Дата смерти

15.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931

Отец: Ляндрес Семен

Мать: Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Екатерина Сергеевна

Образование
Неизвестно
Moscow State University
Смерть
15.09.1993
Москва, город федерального значения Москва
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