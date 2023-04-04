Семенов (Ляндрес) Юлиан 08.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов (Ляндрес) Юлиан

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 08.10.1931, Москва, город федерального значения Москва

умер 15.09.1993, Москва, город федерального значения Москва

Мать
(Ляндрес) ГалинаНеизвестно г.р.
Отец
Ляндрес СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931

Отец: Ляндрес Семен

Мать: (Ляндрес) Галина

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна

Образование
Неизвестно
Moscow State University

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
15.09.1993
Москва, город федерального значения Москва

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