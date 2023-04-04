Семенов (Ляндрес) Юлиан
мужской, родился 08.10.1931, Москва, город федерального значения Москва
умер 15.09.1993, Москва, город федерального значения Москва
Мать(Ляндрес) ГалинаНеизвестно г.р.
ОтецЛяндрес СеменНеизвестно г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931
Отец: Ляндрес Семен
Мать: (Ляндрес) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Богданова) Екатерина Сергеевна
Смерть
15.09.1993