Семенов (Ляндрес) Юлиан
Место рождения
Дата рождения08.10.1931
Дата смерти15.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931
Отец: Ляндрес Семен
Мать: Галина
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Смерть
15.09.1993