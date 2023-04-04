Кончаловский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончаловский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кончаловский Петр Петрович

Мать: Ольга

Смерть
2000
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