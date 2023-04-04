Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Кончаловский Михаил Петрович
Кончаловский Михаил Петрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Кончаловский Петр Петрович
1876 г.р.
Мать
(Сурикова) Ольга
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Кончаловский Петр Петрович
Мать:
Ольга
Смерть
2000
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия