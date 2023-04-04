Михалков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалков Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Михалков Владимир Сергеевич

Мать: Михалкова Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кристи Мария Александровна

Мать ребёнка: Михалкова Алиса Логгиновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Михалков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Михалкова Алиса Логгиновна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Глебова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Смерть
1915
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