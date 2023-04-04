Михалков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кристи Мария Александровна
Мать ребёнка: Михалкова Алиса Логгиновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Михалков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Михалкова Алиса Логгиновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Глебова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Смерть
1915