Кристи Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1876
Сын: Кристи Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна
Рождение
1882
Отец: Кристи Григорий Иванович
Мать: Кристи Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946