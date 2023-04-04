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Кристи Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1876

Сын: Кристи Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна

Рождение
1882

Отец: Кристи Григорий Иванович

Мать: Кристи Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристи Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристи Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кристи Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристи Мария Александровна

Смерть
1946
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