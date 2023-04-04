Кристи Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кристи Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кристи Григорий
Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кристи Виктор
Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Кристи) София
Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна
Смерть
1911