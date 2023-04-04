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Кристи Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кристи Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кристи Григорий

Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кристи Виктор

Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Кристи) София

Мать ребёнка: Кристи (Трубецкая) Мария Николаевна

Смерть
1911

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