(Левицкая) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левицкая) Марина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Левицкий Алексей Сергеевич

Мать: Левицкая Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глебов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глебов Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Петр Петрович

Смерть
2009
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