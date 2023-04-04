(Левицкая) Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глебов Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глебов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Петр Петрович
Смерть
2009