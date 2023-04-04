Глебов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1892
Дата смерти30.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1892
Отец: Глебов Владимир Петрович
Мать: Глебова Софья Николаевна
Бракосочетание
16.09.1928
Жена: Glebova Софья Андреевна
Супруг(-а): Софья Андреевна Глебова (Балашова)
Смерть
30.03.1958
Франция
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, окр. Парижа, Франция