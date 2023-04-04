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Глебов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1892

Дата смерти

30.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1892

Отец: Глебов Владимир Петрович

Мать: Глебова Софья Николаевна

Бракосочетание
16.09.1928

Жена: Glebova Софья Андреевна

Супруг(-а): Софья Андреевна Глебова (Балашова)
Смерть
30.03.1958
Франция
Похороны
Неизвестно
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, окр. Парижа, Франция
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