Олсуфьева (Глебова) Софья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1884
Дата смерти15.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884
Отец: Глебов Владимир Петрович
Мать: Глебова Софья Николаевна
Бракосочетание
1902
Супруг(-а): Юрий (Георгий) Александрович Aleksandrovich граф Олсуфьев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Олсуфьев Юрий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
художник-реставратор
Смерть
15.02.1943
Татарская АССР, г.Свияжск, Свияжская ИТК-5