Олсуфьева (Глебова) Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Глебова) Софья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1884

Дата смерти

15.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884

Отец: Глебов Владимир Петрович

Мать: Глебова Софья Николаевна

Бракосочетание
1902

Муж: Олсуфьев Юрий Александрович

Супруг(-а): Юрий (Георгий) Александрович Aleksandrovich граф Олсуфьев
Рождение ребёнка
1903

Сын: Олсуфьев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Юрий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
художник-реставратор
Смерть
15.02.1943
Татарская АССР, г.Свияжск, Свияжская ИТК-5
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