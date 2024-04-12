Олсуфьев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1878
Дата смерти14.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878
Отец: Олсуфьев Александр Васильевич
Мать: Екатерина Львовна
Бракосочетание
1902
Супруг(-а): Юрий (Георгий) Александрович Aleksandrovich граф Олсуфьев
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Олсуфьева Софья Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Московская о., Люберцы, пос. Михельсон, 3-й Полевой проезд, 3
Смерть
14.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: расстрел