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Олсуфьев Юрий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.10.1878

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878

Отец: Олсуфьев Александр Васильевич

Мать: Екатерина Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1902

Жена: Олсуфьева Софья Владимировна

Супруг(-а): Юрий (Георгий) Александрович Aleksandrovich граф Олсуфьев
Рождение ребёнка
1903

Сын: Олсуфьев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Софья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Московская о., Люберцы, пос. Михельсон, 3-й Полевой проезд, 3
Смерть
14.03.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: расстрел
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