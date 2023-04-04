(Витгенштейн) Эмилия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зиновьева Мария Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трубецкой Сергей Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трубецкой Николай Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Трубецкой Александр Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Винклер Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Долгорукова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1869