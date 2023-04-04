(Витгенштейн) Эмилия Петровна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Витгенштейн) Эмилия Петровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1801

умерла 1869

Отец
Витгенштейн Петр Христианович05.01.1769 г.р.
Мать
(Снарская) Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)1779 г.р.
Супруги
Трубецкой Петр Иванович1798 г.р.
Дети
Трубецкой Петр Петрович1822 г.р.
Зиновьева (Трубецкая) Мария Петровна1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Витгенштейн Петр Христианович

Мать: (Снарская) Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Трубецкой Петр Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зиновьева (Трубецкая) Мария Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Трубецкой Иван Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: (Трубецкая) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трубецкой Сергей Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трубецкой Николай Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Трубецкой Александр Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Трубецкой Павел Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Винклер (Трубецкая) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Долгорукова (Трубецкая) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Смерть
1869

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