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(Витгенштейн) Эмилия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Витгенштейн Петр Христианович

Мать: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)

Рождение ребёнка
1822

Сын: Трубецкой Петр Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зиновьева Мария Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Трубецкой Иван Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трубецкой Сергей Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трубецкой Николай Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Трубецкой Александр Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Трубецкой Павел Петрович

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Винклер Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Долгорукова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Петр Иванович

Смерть
1869
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