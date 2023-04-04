(Витгенштейн) Эмилия Петровна
женский, родилась 1801
умерла 1869
ОтецВитгенштейн Петр Христианович05.01.1769 г.р.
Супруги
Трубецкой Петр Иванович1798 г.р.
Дети
Трубецкой Петр Петрович1822 г.р.
Зиновьева (Трубецкая) Мария Петровна1824 г.р.Показать еще 8
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зиновьева (Трубецкая) Мария Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: (Трубецкая) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трубецкой Сергей Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трубецкой Николай Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Трубецкой Александр Петрович
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Винклер (Трубецкая) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Долгорукова (Трубецкая) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Петр Иванович
Смерть
1869