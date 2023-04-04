Витгенштейн Петр Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1769
Дата смерти11.06.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Эмилия Петровна
Мать ребёнка: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1843
Львов, Львівська область