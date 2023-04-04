Витгенштейн Петр Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витгенштейн Петр Христианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1769

Дата смерти

11.06.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Витгенштейн Лев Петрович

Мать ребёнка: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Эмилия Петровна

Мать ребёнка: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антония-Сесилия (Антуанетта Станиславовна)

Смерть
11.06.1843
Львов, Львівська область
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