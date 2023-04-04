Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трубецкой Сергей Петрович
Трубецкой Сергей Петрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Трубецкой Петр Иванович
1798 г.р.
Мать
(Витгенштейн) Эмилия Петровна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Трубецкой Петр Иванович
Мать:
Эмилия Петровна
Смерть
1832
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия