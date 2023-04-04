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Трубецкой Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Трубецкой Петр Иванович

Мать: Эмилия Петровна

Смерть
1832
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