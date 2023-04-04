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Трубецкой Петр Петрович
Трубецкой Петр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
1892
Пол
Мужской
Отец
Трубецкой Петр Иванович
1798 г.р.
Мать
(Витгенштейн) Эмилия Петровна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Трубецкой Петр Иванович
Мать:
Эмилия Петровна
Смерть
1892
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