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Трубецкой Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Трубецкой Петр Иванович

Мать: Эмилия Петровна

Смерть
1892
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