Трубецкой Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Трубецкой Петр Иванович
Мать: Эмилия Петровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Эмилия Александровна
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трубецкой Сергей Александрович
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лауниц Мария Александровна
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гудим-Левкович Вера
Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1872