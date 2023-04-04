Трубецкой Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкой Александр Петрович

Трубецкой Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Трубецкой Петр Иванович

Мать: Эмилия Петровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Эмилия Александровна

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Александрович

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лауниц Мария Александровна

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гудим-Левкович Вера

Мать ребёнка: Трубецкая Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Надежда Михайловна

Смерть
1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close