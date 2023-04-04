Лауниц (Трубецкая) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лермонтова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лауниц (фон Дер Лауниц) Александр
Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: София
Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович
Рождение ребёнка
13.04.1899
Харьков, Харківська область
Смерть
1922