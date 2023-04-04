Лауниц (Трубецкая) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лауниц (Трубецкая) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Трубецкой Александр Петрович

Мать: Трубецкая Надежда Михайловна

Бракосочетание
1883

Муж: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лермонтова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лауниц (фон Дер Лауниц) Александр

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: София

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Рождение ребёнка
13.04.1899

Сын: Лауниц (фон Дер Лауниц) Федор (Теодор)

Отец ребёнка: Лауниц (фон Дер Лауниц) Владимир Федорович

Харьков, Харківська область
Смерть
1922
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