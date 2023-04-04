Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Александрович

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лауниц Мария Александровна

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гудим-Левкович Вера

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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