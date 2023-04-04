Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трубецкой Сергей Александрович
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лауниц Мария Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гудим-Левкович Вера
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно