Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Трубецкой Александр Петрович1830 г.р.
Дети
(Трубецкая) Эмилия Александровна1857 г.р.
Трубецкой Сергей Александрович1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Трубецкая) Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Александрович

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Лауниц (Трубецкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гудим-Левкович (Трубецкая) Вера

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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