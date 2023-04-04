Трубецкая (Веселовская) Надежда Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Трубецкой Александр Петрович1830 г.р.
Дети
(Трубецкая) Эмилия Александровна1857 г.р.
Трубецкой Сергей Александрович1862 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Трубецкая) Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трубецкой Сергей Александрович
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Лауниц (Трубецкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гудим-Левкович (Трубецкая) Вера
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Петрович
Смерть
Неизвестно