Долгорукова (Трубецкая) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Трубецкая) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Трубецкой Петр Иванович

Мать: (Витгенштейн) Эмилия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгоруков Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Долгорукова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Юрьевич

Смерть
1875
Причина смерти: аневризма
Похороны
Неизвестно
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

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