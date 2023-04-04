Долгорукова (Трубецкая) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Долгорукова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Юрьевич
Смерть
1875
Причина смерти: аневризма
Похороны
Неизвестно
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область