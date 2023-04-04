княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна 31.03.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 31.03.1841, Москва, город федерального значения Москва

умерла 23.03.1901, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лопухин Алексей Александрович29.09.1813 г.р.
Мать
Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна10.01.1819 г.р.
Супруги
Трубецкой Николай Петрович1828 г.р.
Дети
Трубецкой Сергей Николаевич1862 г.р.
Трубецкой Евгений Николаевич1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1841

Отец: Лопухин Алексей Александрович

Мать: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Трубецкой Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Трубецкая) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Трубецкая) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лермонтова (Трубецкая) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трубецкой Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Смерть
23.03.1901
Москва, город федерального значения Москва

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