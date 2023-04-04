княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
женский, родилась 31.03.1841, Москва, город федерального значения Москва
умерла 23.03.1901, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛопухин Алексей Александрович29.09.1813 г.р.
МатьЛопухина (Оболенская) Варвара Александровна10.01.1819 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Трубецкой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Сын: Трубецкой Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: Осоргина (Трубецкая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: (Трубецкая) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: (Трубецкая) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: Лермонтова (Трубецкая) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: Черткова (Трубецкая) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Сын: Трубецкой Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Дочь: Гагарина (Трубецкая) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович