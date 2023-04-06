княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.03.1841

Дата смерти

23.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1841

Отец: Лопухин Алексей Александрович

Мать: Лопухина Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1862

Сын: Трубецкой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Трубецкой Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Самарина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Осоргина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лермонтова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Черткова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трубецкой Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Гагарина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Николай Петрович

Смерть
23.03.1901
Москва, город федерального значения Москва
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