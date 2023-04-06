княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1841
Дата смерти23.03.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1841
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трубецкой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Трубецкой Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Самарина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Осоргина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лермонтова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Черткова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Трубецкой Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Гагарина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1901