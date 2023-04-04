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Лопухин Сергей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.10.1853

Дата смерти

18.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1853

Отец: Лопухин Алексей Александрович

Мать: Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Лопухин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1880

Дочь: Голицына (Лопухина) Анна

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Лопухин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Лопухин Рафаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Лопухин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1886

Дочь: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1889

Сын: Лопухин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матвеева (Лопухина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кирилова (Лопухина) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Смерть
18.02.1911
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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