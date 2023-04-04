Лопухин Сергей
Место рождения
Дата рождения14.10.1853
Дата смерти18.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1879
Сын: Лопухин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.10.1880
Дочь: Голицына (Лопухина) Анна
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1882
Сын: Лопухин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1883
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1885
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1886
Дочь: Трубецкая (Лопухина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
18.09.1889
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матвеева (Лопухина) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кирилова (Лопухина) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Смерть
18.02.1911
Похороны
Неизвестно