Лопухина (Баранова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Баранова) Александра Павловна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

27.10.1854

Дата смерти

01.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Лопухин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1880

Дочь: Голицына Анна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Россия, Московская губ., Москва
Рождение ребёнка
16.01.1882

Сын: Лопухин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Лопухин Рафаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Лопухин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1886

Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1889

Сын: Лопухин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кирилова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Сергей

Смерть
01.02.1934
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