Лопухина (Баранова) Александра Павловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения27.10.1854
Дата смерти01.02.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1879
Сын: Лопухин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
19.10.1880
Дочь: Голицына Анна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Россия, Московская губ., Москва
Рождение ребёнка
16.01.1882
Сын: Лопухин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
20.06.1883
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
27.02.1885
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1886
Дочь: Трубецкая Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
18.09.1889
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матвеева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кирилова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопухин Сергей
Смерть
01.02.1934