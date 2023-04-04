Голицына (Лопухина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Лопухина) Анна

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Место рождения

Россия, Московская губ., Москва

Дата рождения

19.10.1880

Дата смерти

14.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1880

Отец: Лопухин Сергей

Мать: Лопухина Александра Павловна

Россия, Московская губ., Москва
Бракосочетание
02.10.1899

Муж: Голицын Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Анна Сергеевна кн. Голицына (born кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Осоргина (трубецкая) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Голицын Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Дочь: Мейен Софья Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Веселовская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Перцова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Голицын Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.07.1972
Москва, город федерального значения Москва
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