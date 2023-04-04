Голицына (Лопухина) Анна
Место рожденияРоссия, Московская губ., Москва
Дата рождения19.10.1880
Дата смерти14.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1880
Отец: Лопухин Сергей
Россия, Московская губ., Москва
Бракосочетание
02.10.1899
Муж: Голицын Михаил
Spouse: Анна Сергеевна кн. Голицына (born кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Осоргина (трубецкая) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Рождение ребёнка
13.01.1902
Сын: Голицын Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Мейен Софья Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Веселовская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Перцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил
Смерть
14.07.1972