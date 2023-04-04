Голицын Михаил
Место рождения
Дата рождения20.08.1873
Дата смерти23.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1873
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Бракосочетание
02.10.1899
Жена: Голицына (Лопухина) Анна
Spouse: Анна Сергеевна кн. Голицына (born кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Осоргина (Трубецкая) (Голицына) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Рождение ребёнка
13.01.1902
Сын: Голицын Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Мейен (Голицына) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: (Голицына) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Веселовская (Голицына) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Перцова (Голицына) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна
Смерть
23.11.1942
Дмитров, Дмитровский, Московская область