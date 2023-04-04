Голицын Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Михаил

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1873

Дата смерти

23.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1873

Отец: Голицын Владимир Михайлович

Мать: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Бракосочетание
02.10.1899

Жена: Голицына (Лопухина) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Анна Сергеевна кн. Голицына (born кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Осоргина (Трубецкая) (Голицына) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Голицын Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Дочь: Мейен (Голицына) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: (Голицына) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Веселовская (Голицына) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Перцова (Голицына) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.11.1942
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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