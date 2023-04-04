Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1851
Дата смерти11.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Голицын Михаил
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1874
Сын: Голицын Николай Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.1875
Дочь: Львова (Голицына) София Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1876
Сын: Голицын Александр Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
31.12.1877
Дочь: Бобринская (Голицына) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1879
Сын: Голицын Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Смерть
11.10.1925