Голицына (Делянова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Делянова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1851

Дата смерти

11.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Голицын Михаил

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1874

Сын: Голицын Николай Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Львова (Голицына) София Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1876

Сын: Голицын Александр Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1877

Дочь: Бобринская (Голицына) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Голицын Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1925

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