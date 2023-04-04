Голицын Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.01.1902
Дата смерти06.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902
Отец: Голицын Михаил
Мать: Голицына (Лопухина) Анна
Бракосочетание
17.01.1923
Супруг(-а): Владимир Михайлович Голицын
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1928
Сын: Голицын Илларион Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)