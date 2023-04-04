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Голицын Владимир Михайлович

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Место рождения

Бучалки, Кимовский район, Тульская область

Дата рождения

13.01.1902

Дата смерти

06.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902

Отец: Голицын Михаил

Мать: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Бракосочетание
17.01.1923

Жена: Голицына (Шереметева) Елена Петровна

Супруг(-а): Владимир Михайлович Голицын
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1928

Сын: Голицын Илларион Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Шереметева) Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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