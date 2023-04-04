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Голицын Сергей Михайлович

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Место рождения

Бучалки, Кимовский район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1909

Дата смерти

07.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909

Отец: Голицын Михаил

Мать: Голицына (Лопухина) Анна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Бракосочетание
18.04.1934

Жена: Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Тамара Васильевна Голицынa (Григорьева)
Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Голицын Михаил

Мать ребёнка: Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: кн. Голицын Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1989
Любец, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

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