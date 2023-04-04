Голицын Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1909
Дата смерти07.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909
Отец: Голицын Михаил
Мать: Голицына (Лопухина) Анна
Бракосочетание
18.04.1934
Супруг(-а): Тамара Васильевна Голицынa (Григорьева)
Рождение ребёнка
08.09.1936
Сын: Голицын Михаил
Мать ребёнка: Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: кн. Голицын Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна
Смерть
07.11.1989
Любец, Ковровский муниципальный район, Владимирская область