Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын (Бавыкина) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

31.05.1907

Дата смерти

09.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
18.04.1934

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Тамара Васильевна Голицынa (Григорьева)
Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Голицын Михаил

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Кн. Голицын Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1980
Москва, город федерального значения Москва
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