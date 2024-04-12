Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1904
Дата смерти12.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904
Бракосочетание
17.01.1923
Супруг(-а): Владимир Михайлович Голицын
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трубецкая Елена Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1928
Сын: Голицын Илларион Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Смерть
12.04.1992