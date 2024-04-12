Голицына (Шереметева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Шереметева) Елена Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.12.1904

Дата смерти

12.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904

Отец: Шереметев Пётр Сергеевич

Мать: Шереметева Елена Феофиловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.01.1923

Муж: Голицын Владимир Михайлович

Супруг(-а): Владимир Михайлович Голицын
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трубецкая Елена Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1928

Сын: Голицын Илларион Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.04.1992
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