Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1881
Дата смерти22.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1900
Супруг(-а): Елена Феофиловна гр. Шереметева (бар. Мейендорф)
Рождение ребёнка
18.07.1901
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1903
Сын: Шереметев Николай Петрович
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Голицына Елена Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: Балашова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Mikhaïlovskoié, Russie
Рождение ребёнка
24.04.1908
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
20.11.1910
Дочь: Орлова-Денисова Мария Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.1912
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Смерть
22.03.1966
Rome, Lazio, Italy