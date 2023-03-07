Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.03.1881

Дата смерти

22.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.04.1900

Муж: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Елена Феофиловна гр. Шереметева (бар. Мейендорф)
Рождение ребёнка
18.07.1901

Сын: Шереметев Борис Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1903

Сын: Шереметев Николай Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Голицына Елена Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: Балашова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Mikhaïlovskoié, Russie
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Шереметев Петр Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1910

Дочь: Орлова-Денисова Мария Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Шереметев Павел Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.03.1966
Rome, Lazio, Italy
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