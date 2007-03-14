Голицын Илларион Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.05.1928
Дата смерти14.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928
Бракосочетание
12.05.1959
Жена: Наталья Адриановна
Рождение ребёнка
12.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Адриановна
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Адриановна
Бракосочетание
10.06.1995
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2007