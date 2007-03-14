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Голицын Илларион Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.05.1928

Дата смерти

14.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1928

Отец: Голицын Владимир Михайлович

Мать: Голицына Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.05.1959

Жена: Наталья Адриановна

Рождение ребёнка
12.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Адриановна

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Адриановна

Бракосочетание
10.06.1995

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2007
Москва, город федерального значения Москва
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