(Ефимова) Наталья Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти30.11.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Отец: Ефимов Адриан Иванович
Мать: Ефимова Екатерина
Бракосочетание
12.05.1959
Рождение ребёнка
12.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович
Смерть
30.11.1990