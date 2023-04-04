(Ефимова) Наталья Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Наталья Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

30.11.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Ефимов Адриан Иванович

Мать: Ефимова Екатерина

Бракосочетание
12.05.1959

Муж: Голицын Илларион Владимирович

Рождение ребёнка
12.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голицын Илларион Владимирович

Смерть
30.11.1990
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