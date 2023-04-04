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Голицын Владимир Михайлович

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Место рождения

Paris, Île-de-France, France

Дата рождения

10.07.1847

Дата смерти

29.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.06.1847
Рождение
10.07.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Голицын Михаил

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1874

Сын: Голицын Николай Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Львова (Голицына) София Владимировна

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1876

Сын: Голицын Александр Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1877

Дочь: Бобринская (Голицына) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Голицын Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.02.1932

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