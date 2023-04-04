Голицын Владимир Михайлович
Место рожденияParis, Île-de-France, France
Дата рождения10.07.1847
Дата смерти29.02.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Голицын Михаил
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Сын: Голицын Николай Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Дочь: Львова (Голицына) София Владимировна
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Сын: Голицын Александр Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Дочь: Бобринская (Голицына) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Сын: Голицын Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна
Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Голицына (Делянова) Софья Николаевна