Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1819
Дата смерти20.07.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1838
Супруг(-а): Варвара Александровна Лопухина (Оболенская)
Рождение ребёнка
10.02.1839
Сын: Лопухин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.03.1840
Дочь: (Lopuchina) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1841
Дочь: княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1842
Дочь: (Лопухина) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1844
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1845
Дочь: Озерова (Лопухина) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: comtesse Kapnist (Лопухина) Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Лопухин Сергей
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович
Смерть
20.07.1873
Похороны
23.07.1873