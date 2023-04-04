Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Оболенская) Варвара Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.01.1819

Дата смерти

20.07.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1838

Муж: Лопухин Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Варвара Александровна Лопухина (Оболенская)
Рождение ребёнка
10.02.1839

Сын: Лопухин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.03.1840

Дочь: (Lopuchina) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1841

Дочь: княгиня Трубецкая (Лопухина) Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: (Лопухина) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1844

Сын: Лопухин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
18.07.1845

Дочь: Озерова (Лопухина) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: comtesse Kapnist (Лопухина) Эмилия Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Лопухин Сергей

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.07.1873
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
23.07.1873
Москва, город федерального значения Москва

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