Душечкин Ефим Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1899
Дата смерти?.02.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Павлова (Душечкина) Мария
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Сын: Душечкин Иван
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Душечкин Александр
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Душечкин Анатолий
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
22.09.1932
Дочь: Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
1937
Сын: Душечкин Василий
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Рождение ребёнка
1941
Сын: Душечкин Николай
Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья
Смерть
?.02.1974
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область