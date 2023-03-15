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Душечкин Ефим Ерофеевич

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.10.1899

Дата смерти

?.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899

Отец: Душечкин Ерофей Алексеев

Мать: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Душечкина (Немова) Аксинья

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Павлова (Душечкина) Мария

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Душечкин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Сын: Душечкин Иван

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Душечкин Александр

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Душечкин Анатолий

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Рождение ребёнка
22.09.1932

Дочь: Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Душечкин Василий

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Рождение ребёнка
1941

Сын: Душечкин Николай

Мать ребёнка: Душечкина (Немова) Аксинья

Смерть
?.02.1974
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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