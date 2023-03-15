Душечкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич
Мать: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Мыльная гора