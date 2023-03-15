Душечкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1982
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Мыльная гора
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