Душечкина (Немова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Немов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Павлова (Душечкина) Мария
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Сын: Душечкин Иван
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Душечкин Александр
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Душечкин Анатолий
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
22.09.1932
Дочь: Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Душечкин Василий
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Душечкин Николай
Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич
Смерть
1982
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область