Душечкина (Немова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина (Немова) Аксинья

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Немов Николай

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Ефим Ерофеевич

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Павлова (Душечкина) Мария

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Душечкин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Сын: Душечкин Иван

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Душечкин Александр

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Душечкин Анатолий

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Рождение ребёнка
22.09.1932

Дочь: Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Душечкин Василий

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Душечкин Николай

Отец ребёнка: Душечкин Ефим Ерофеевич

Смерть
1982
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область

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