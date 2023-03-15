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Душечкин Михаил Ефимович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина (Немова) Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табачук (Антонова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Душечкин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Табачук (Антонова) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
14.09.1959

Сын: Душечкин Александр

Мать ребёнка: Табачук (Антонова) Александра Антоновна

Смерть
1969
Касторово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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