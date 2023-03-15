Душечкин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1952
Сын: Душечкин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Табачук (Антонова) Александра Антоновна
Рождение ребёнка
14.09.1959
Сын: Душечкин Александр
Мать ребёнка: Табачук (Антонова) Александра Антоновна
Смерть
1969
Касторово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область