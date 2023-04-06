Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.09.1932
Дата смерти19.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932
Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич
Мать: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
09.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1971
Похороны
Неизвестно