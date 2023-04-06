Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Душечкина) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Колонтаево

Дата рождения

22.09.1932

Дата смерти

19.02.1971

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
09.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Константинович

Смерть
19.02.1971
Похороны
Неизвестно
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