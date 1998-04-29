Маслов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти29.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Рождение ребёнка
09.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Евдокия Ефимовна
Шахтерский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Евдокия Ефимовна
Смерть
29.04.1998
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область