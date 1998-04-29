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Маслов Иван Константинович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

29.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Маслов Константин Никонорович

Мать: Маслова Марфа Стефановна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Евдокия Ефимовна

Шахтерский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Евдокия Ефимовна

Смерть
29.04.1998
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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