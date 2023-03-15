Маслова Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Марфа Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1904

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Василий

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Дмитрий

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Константин Никонорович

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Маслов Иван Константинович

Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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