Маслова Марфа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1904
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Василий
Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Дмитрий
Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Маслов Иван Константинович
Отец ребёнка: Маслов Константин Никонорович
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область