Маслов Константин Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Константин Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1907

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907

Отец: Маслов Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Маслов Иван Константинович

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Василий

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Дмитрий

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Марфа Стефановна

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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