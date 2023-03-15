Маслов Константин Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1907
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907
Отец: Маслов Никонор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Маслов Иван Константинович
Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Василий
Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Дмитрий
Мать ребёнка: Маслова Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Марфа Стефановна
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область