Душечкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич
Мать: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно