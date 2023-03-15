Душечкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
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