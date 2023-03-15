Душечкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина (Немова) Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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