Павлова (Душечкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Душечкина) Мария

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.03.1923

Дата смерти

23.05.1983

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923

Отец: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать: Душечкина (Немова) Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Федотович

Рождение ребёнка
01.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Федотович

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий Федотович

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.05.1983
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область

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