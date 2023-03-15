Павлова (Душечкина) Мария
Место рождения
Дата рождения14.03.1923
Дата смерти23.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий Федотович
Рождение ребёнка
31.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий Федотович
Смерть
23.05.1983
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область