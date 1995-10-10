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Павлов Василий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

10.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Павлов Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Душечкина) Мария

Рождение ребёнка
01.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Душечкина) Мария

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Душечкина) Мария

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.10.1995
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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