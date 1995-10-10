Павлов Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти10.10.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Павлов Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Душечкина) Мария
Рождение ребёнка
31.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Душечкина) Мария
Смерть
10.10.1995
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область